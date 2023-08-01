Лукашенко рассказал об условиях сотрудничества Беларуси и Швейцарии

Александр Лукашенко обратился с поздравительной речью к президенту Швейцарской Конфедерации Алену Берсе. Он указал на неразрывную связь Беларуси и Швейцарии «географическим положением на пересечении стратегически важных путей». Также он отметил, что страны объединяет «этническое и конфессиональное разнообразие».

По мнению Лукашенко, народы обоих государств могут успешно развивать двусторонние экономические, научные, образовательные, культурные, спортивные связи. Президент также отметил, что для благополучного взаимодействия уже есть серьезные наработки прошлых лет.

При этом Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу негативных тенденций во взаимоотношениях двух стран:

В первую очередь это касается присоединения к несправедливым и нелегитимным ограничительным мерам ЕС против Беларуси.

Президент выразил надежду на «объективную, взвешенную и прагматичную позицию по отношению к Республике Беларусь». Глава страны подтвердил готовность к взаимодействию «на принципах равноправия и безопасности в регионе и мире».

Кроме того, Александр Лукашенко пожелал процветания и благополучия как самому Алену Берсе, так и многонациональному населению Швейцарии.