AT: Байден унизил Зеленского из-за отказа НАТО пригласить Киев в альянс

Колумнист издания American Thinker Александер Марковски утверждает, что президент США Джо Байден публично оскорбил Владимира Зеленского, заявив ему, что Украина "никуда не денется" от Вашингтона. Известно, что таким образом Байден прокомментировал недовольство Зеленского после отказа НАТО приглашать Киев в свои ряды.

По мнению Марковского, Джо Байден указал украинскому коллеге на то, что солдаты ВСУ напрямую подчиняются Соединённым Штатам и вынуждены участвовать в боевых действиях против России до тех пор, пока в Белом доме не отдадут Киеву новый приказ.