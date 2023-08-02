Лукашенко заявил, что Польша должна быть ему благодарна

Заявление белорусского лидера цитирует агентство БЕЛТА.

«Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском воевали эти вагнеровцы. Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что польские власти должны поблагодарить его за приглашение бойцов группы Вагнера в Беларусь. Лукашенко отметил, что иначе «они бы просочились вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось».