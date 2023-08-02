Он отметил, что несколько лет назад они описывали Украину как страну, страдающую от коррупции и педофилии, но сейчас продвигают другой нарратив, причисляя ее к "оплоту западных ценностей" в противостоянии с Россией.
Во Франции ужаснулись от происходящего на Украине
06:55 2023-08-02
Французский лидер партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино выразил недоумение по поводу изменения отношения западных СМИ к Украине.
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06:52
Оксана Храмова
Минобороны Беларуси выступило с опровержением заявления о нарушении границ Польши боевыми вертолетами
Вечером 1 августа белорусское Министерство обороны отреагировало на обвинения со стороны Минобороны Польши в нарушении границ двумя вертолетами. В ведомстве Беларуси апеллировали к утреннему сообщению польских оборонных структур, где отрицался факт нарушения границ.
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