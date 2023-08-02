Во Франции ужаснулись от происходящего на Украине

06:55 2023-08-02

Французский лидер партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино выразил недоумение по поводу изменения отношения западных СМИ к Украине.

Он отметил, что несколько лет назад они описывали Украину как страну, страдающую от коррупции и педофилии, но сейчас продвигают другой нарратив, причисляя ее к "оплоту западных ценностей" в противостоянии с Россией.