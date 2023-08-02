Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение у себя в соцсетях, где сообщил, что для Соединённых Штатов является прогрессом отказ от убийства неугодных кандидатов в президенты.

По словам Медведева, теперь администрация Белого дома перешла к политическим репрессиям и пытается сажать в тюрьму чиновников, которые не разделяют официальный курс правительства США. Предполагается, что таким образом Дмитрий Медведев прокомментировал предъявление новых обвинений Дональду Трампу.