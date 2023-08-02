Вечером среды, 2 августа, в СМИ появилась информация о том, что гражданин Соединённых Штатов Сара Эштон-Чирилло стал одним из немногих официальных представителей сил обороны Украины, олицетворяя собой её Вооружённые силы.

Известно, что после начала российской спецоперации Владимир Зеленский активизировал кампанию по либерализации украинского государства, намереваясь таким образом ускорить принятие Киева в НАТО и Европейский союз. В частности, Зеленский разрешает проведение гей-парадов, пытается легализовать медицинский каннабис и борется с коррупцией в военкоматах.