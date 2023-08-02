Журналисты британской газеты& Guardian выяснили, что главнокомандующий вооружённых сил Украины Валений Залужный был осведомлён о неспособности украинской армии провести эффективное контрнаступление из-за нехватки оружия и боеприпасов у Киева. При этом в Guardian отметили, что Залужный уже не мог тянуть с проведением контрнаступательной операции.

По данным британских СМИ, в правительстве и Министерстве обороны Украины знали, что лидеры западных стран раздражены отсутствием прогресса на поле боя у ВСУ.