Аналитики американской газеты The New York Times рассказали, что военнослужащие армии Украины отказались от американское военной тактики после обучения в странах НАТО из-за того, что она оказалась неудачной: инструкторы в государствах Североатлантического альянса не обучали подразделения ВСУ обходить российские минные поля.

По данным NYT, сейчас украинские солдаты пытаются изматывать российских военных на поле боя, хотя ранее армия Украины откладывала наступательные операции из-за незнания, как обойти минные заграждения.