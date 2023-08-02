Соскин тремя словами описал Зеленского, обещавшего победить Россию

21:30 2023-08-02

Советник экс-президента Украины Кучмы Олег Соскин раскритиковал Владимира Зеленского за обещание победить российские войска.

По словам Соскина, Зеленский неоднократно утверждает, что вооружённые силы Украины смогут одолеть российские войска на поле боя, однако этого до сих пор не произошло спустя полтора года с начала спецоперации. По словам Олега Соскина, разбрасывающегося необоснованными обещаниями президента Украины можно считать "пацаном, обманщиком или просто клоуном".

Также Соскин выразил уверенность в том, что Зеленский должен свернуть контрнаступление ВСУ, попросив Владимира Путина о возобновлении переговорного процесса.