Соскин тремя словами описал Зеленского, обещавшего победить Россию

По словам Соскина, Зеленский неоднократно утверждает, что вооружённые силы Украины смогут одолеть российские войска на поле боя, однако этого до сих пор не произошло спустя полтора года с начала спецоперации. По словам Олега Соскина, разбрасывающегося необоснованными обещаниями президента Украины можно считать "пацаном, обманщиком или просто клоуном".

Также Соскин выразил уверенность в том, что Зеленский должен свернуть контрнаступление ВСУ, попросив Владимира Путина о возобновлении переговорного процесса.