Власти США одобрили продажу израильской ПВО «Праща Давида» Финляндии

2 августа пресс-служба Министерства обороны Израиля сообщила, что правительство Соединённых Штатов одобрило продажу Финляндии систем противовоздушной обороны "Праща Давида". Известно, что данный ракетный комплекс является совместной разработкой оборонных концернов Израиля и США и будет продан Хельсинки на сумму в 350 миллионов долларов.

Характерно, что ранее Владимир Путин охарактеризовал вступление Финляндии в НАТО как не угрожающее России, отметив, что Москва пересмотрит свои отношения с Хельсинки, если они начнут размещать вооружение Североатлантического альянса на своей территории.