Лукаш Важеха назвал Польшу «лоховской» из-за вызова посла в МИД Украины

06:45 2023-08-03

Польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха выразил свое негодование в Twitter по поводу решения Польши вызвать украинского посла в МИД.

Он обвинил Польшу в унижении перед Украиной и называет страну "лоховской" за ее мягкое отношение к проступкам Украины, в то время как украинского посла вызывали после заявлений польских чиновников о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы.