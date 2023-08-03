Попытка западных наемников ВСУ поднять польский флаг на позициях в Херсонской области не увенчалась успехом

О происшествии агентству сообщил российский командир с позывным Буря. По его словам, напротив вверенного ему подразделения размещается группа войск ВСУ, в том числе иностранные наемники. В эфире командир часто слышит переговоры солдат на польском языке.

Из рассказа военного с позывным Буря о ситуации с флагом:

Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг. Мы сразу их обнаружили, передали их координаты артиллеристам. Те быстро отработали.

В итоге, по рассказу Бури, наблюдательный пункт ВСУ удалось ликвидировать «буквально через час».

Кроме того, командир сообщил, что обучение мобилизованных украинцев происходит непосредственно у линии фронта.