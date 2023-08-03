В США сообщили о вооруженном нападении на здание Сената

Полиция Капитолия США заявила в среду, 2 августа, что ее сотрудники обыскивают здания Сената и прилегающие территории в ответ на «звонок в службу экстренной помощи».

Звонок был зарегистрирован в 14:30 по местному времени. Полицейские немедленно приняли меры по эвакуации здания.

Офицеры заявили, что выстрелов пока не зафиксировано. В опубликованном заявлении они предупреждают людей возле здания Сената, чтобы они держались подальше, пока идет проверка. Те, кто находится внутри здания, должны искать укрытие и держаться подальше от дверей и окон.

Между тем, представитель столичного полицейского управления Вашингтона сообщил ABC News, что сообщение о действующем стрелке оказалось ложным.

Большинство членов Сената и Палаты представителей в настоящее время находятся вдали от Капитолия в своих избирательных округах из-за августовских каникул в парламенте.

Члены аппарата и кабинетов конгрессменов продолжают работать в своих кабинетах на Капитолии в этот период, но уж точно меньше, чем в период нормальной работы политиков.