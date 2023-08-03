Трамп подтвердил, что по трем уголовным делам его могут посадить в тюрьму на 561 год

Дональд Трамп заверил, что в случае признания вины по трем уголовным делам его могут наказать пятью с половиной веками тюремного срока. Такое заявление было опубликовано избирательным штабом бывшего президента США, которому и в самом деле грозит лишение свободы сроком на 561 год.

Как считает Трамп, действующий президент Джо Байден со своей администрацией стараются незаконно посадить его за решетку. Все дело в том, полагает бывший глава Белого дома, что нынешний лидер Вашингтона опасается победы своего конкурента Дональда Трампа на предстоящих в следующем году президентских выборах.