Президент Чехии Павел извинился за езду без шлема на мотоцикле

3 августа чешский президент Петр Павел публично заявил, что он просит прощения у своих избирателей за его фотографии во время езды на мотоцикле без шлема. По словам Павела, в тот день он проехал полтора километра до автозаправки с целью подкачать шины мотоцикла. Также политик признался, что обычно он не нарушает правила дорожного движения.

В качестве компенсации за неприятный инцидент Петр Павел пообещал перечислить деньги на счёт благотворительного фонда, оказывающего помощь пострадавшим мотоциклистам.