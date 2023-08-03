WP: ВСУ начали третий этап контрнаступления, используя резервы в Работино

3 августа репортёры американской газеты The Washington Post сообщили, что украинские войска приступили к третьему этапу контрнаступления, задействовав резервные силы 10-го армейского корпуса для попытки прорыва к населённому пункту Работино на Запорожском фронте.

По данным WP, Работино имеет огромное значение для ВСУ, поскольку Генштабе Украины верят, что именно там украинской армии будет проще прорвать российскую оборону.

Тем не менее, от Работино до первой линии обороны вооружённых сил России ещё девятнадцать километров, которые украинские солдаты вряд ли смогут беспрепятственно пройти.+