Трамп обещал сдаться полиции, если суд признает его виновным в штурме Капитолия

4 августа стало известно, что явившийся на заседание суда в Вашингтон Дональд Трамп не был арестован после предъявления ему новых обвинений, поскольку политика отпустили под обязательство о явке. При этом Трамп отметил, что готов добровольно сдаться американским правоохранителям, если его в судебном порядке признают виновным в деле о штурме Капитолия, который произошёл в 2021 гожу.

По словам Дональда Трампа, он не считает себя виновным по инкриминируемым ему обвинениям, поскольку убеждён, что их сфабриковали по указу Джо Байдена.