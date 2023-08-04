Украина требует снять с должностей представителей России в УЕФА

Требования украинцев указаны в заявлении, размещенном на сайте организации:

Чтобы придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА, просим вас рассмотреть и проработать возможность отстранения представителей России от своих должностей в УЕФА.

1 августа появилась информация о том, что должности в администрации УЕФА на срок с 2023 по 2027 год распределились между 15 представителями России. Среди них числятся президент Российского футбольного союза Александр Дюков, глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Зимой прошлого года по решению Международной федерации футбола ФИФА и УЕФА сборные и клубы россиян были исключены из розыгрышей международных турниров. Российские коллективы не могли играть в евроклубах, сборная РФ лишилась права борьбы за проход в финал чемпионата мира-2022.