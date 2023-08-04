Украина атаковала военно-морскую базу в Новороссийске

Катера ВСУ были сразу обнаружены и обезврежены «огнем из штатного вооружения » военных российских кораблей. Они в момент нападения охраняли внешний рейд военно-морской базы.
Кроме того, прошлой ночью, по информации оборонного ведомства России, ВСУ пытались совершить террористическую акцию с помощью двух БПЛА, намереваясь нанести удары по Крыму.
Системы ПВО России ликвидировали 10 беспилотных летательных устройств ВСУ, три дрона были уничтожены средствам РЭБ.
Разрушений и жертв в результате атак не выявлено.