Украина атаковала военно-морскую базу в Новороссийске

Катера ВСУ были сразу обнаружены и обезврежены «огнем из штатного вооружения » военных российских кораблей. Они в момент нападения охраняли внешний рейд военно-морской базы.

Кроме того, прошлой ночью, по информации оборонного ведомства России, ВСУ пытались совершить террористическую акцию с помощью двух БПЛА, намереваясь нанести удары по Крыму.

Системы ПВО России ликвидировали 10 беспилотных летательных устройств ВСУ, три дрона были уничтожены средствам РЭБ.

Разрушений и жертв в результате атак не выявлено.