Лукашенко намерен устроить встряску белорусским селекционерам

Александр Лукашенко призвал белорусских селекционеров прилагать больше усилий для разработки отечественных семян и сортов с высокими качественными характеристиками.

Инспектируя уборочную кампанию в Гродненской области, глава Республики заметил. что на полях преимущественно произрастают импортные сорта зерновых культур. Аграрии местного сельскохозяйственного предприятия похвалили зарубежные семена за высокую урожайность, которая пока лучше показателей отечественного материала.

Лукашенко обещал вернуться к вопросу селекции семян после уборочных работ и расшевелить ученых., «встряхнуть» их. Нужно стремиться делать свое хорошо, а не закупать импортное, которое обходится дороже — отметил белорусский президент.

Глава Беларуси озвучил задачи по уборочным темпам: необходимо делать 6% площадей в день. На сегодняшний день в стране уже убрана третья часть всего урожая. Об этом сообщили в Минсельхозпроде.

Этот год станет экспериментальным в смысле выращивания зерновых. Президент дал поручение посеять белорусские и зарубежные сорта, а потом посмотреть, какие результаты получатся и сравнить их.