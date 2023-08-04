Вечером 4 августа украинское информагентство "Зеркало недели" сообщило, что с самого начала 2022 года от сорока до шестидесяти процентов сотрудников посольства Украины в других странах отказались возвращаться домой. Известно, что в прошлом году не менее двадцати украинских политиков должны были вернуться в страну, однако на деле приехал на родину лишь один дипломат.

Аналитики "Зеркала недели" сходятся во мнении, что отказ подконтрольных Киеву послов возвращаться на Украину сигнализирует об их неверии в победу собственной армии по итогам конфликта с Россией.