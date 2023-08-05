Больше половины украинских дипломатов не хотят возвращаться на Украину из заграничных командировок

Согласно источнику, в 2022 году из Соединенных Штатов должны были приехать домой, на Украину, около 20 сотрудников, работающих в посольствах и консульствах. Но вместо этого вернулся только один из них. В некоторых дипломатических организациях не вернулся ни один представитель.

В качестве причин невозвращения называются финансовые проблемы, плохая ситуация с работой в стране. Некоторые дипломаты успели наладить жизнь за границей и поэтому не желают уезжать в Украину. Одна из серьезных причин отказа ехать на родину — страх перед мобилизацией.