Два из шести пропускных пункта Литвы на границе с Беларусью будут закрыты

Согласно источнику, руководство Литвы намерено заблокировать работу пунктов пропуска «Шумскас» (со стороны Беларуси это «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы» в Беларуси). Окончательное решение будет приниматься в ближайшее время.

Как считает заместитель командующего Государственной пограничной службы Саулюс Некрашявичюс, закрытие названных пропускных пунктов «снизит риск столкновения с угрозами».

Также заместитель руководителя Госпогранслужбы отметил, что в этих КПП ограниченная пропускная способность транспортных средств и людского потока. Это связано «с дорогами, инфраструктурой КПП».

Так, известно, что по пограничному переходу «Твярячюс» не пропускаются автомобили, везущие грузы. Через КПП «Шумскас» не позволяется проезжать машинам, превышающим вес в 3,5 тонны.