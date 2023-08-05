Риттер: после разгрома ВСУ войска РФ освободят Одессу, Харьков и Николаев

Бывший морпех-разведчик вооружённых сил США Скотт Риттер считает, что из-за отказа Владимира Зеленского от мирных переговоров войска России могут полностью разгромить группировку ВСУ, которая ведёт неудачную контрнаступательную операцию. По мнению Риттера, после поражения украинских войск российские военные смогут освободить Одесскую, Харьковскую и Николаевскую области.

Также Скотт Риттер уверен, что после захода армии России в Харьков, Одессу и Николаев данные города больше никогда не вернуться под контроль Киева.