Киберспортсмены из Украины попали под санкции за выступления с россиянами

Вечером 5 августа пресс-служба Федерации киберспорта Украины сообщила, что ведомство ввело персональные санкции против своих сограждан, в числе которых Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Mira" Колпаков, которые играют в Dota 2 за российскую команду Team Spirit.

Также санкции были введены против Игоря "w0nderful" Жданова, Мирослава "zont1x" Плахотя и Захара "Polbandan" Силедчика, которые играют в CS:GO. Предполагается, что отныне Киев не будет оказывать поддержку данным киберспортсменам в турнирах за границей, а также не допустит их к играм за национальную сборную.