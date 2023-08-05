Бывший офицер разведки США Скотт Риттер считает, что после полного разгрома украинской армии российская сторона возьмет под контроль Одессу. Такое может легко произойти, если конфликт будет продолжаться без заметных перемен в пользу Украины.

Из заявления Скотта Риттера:

Если украинцы будут слишком долго тянуть, то России придется освободить Одессу.

Такие слова бывшего разведчика передают в МИА «Россия сегодня».

По его мнению, СВО будет продолжаться, пока Киев не пойдет на условия, выдвигаемые Россией для мирного завершения конфликта.

До этого момента армия РФ вынуждена двигаться дальше на запад, выполняя задачи и цели, обозначенные Владимиром Путиным, устраняя угрозу, исходящую от Украины.

Разгромив ВСУ, российская армия может взять под контроль не только Одессу, но и Харьков с Николаевым. Если такое случится, то освобожденные города назад Россия уже не вернет. Такого мнения придерживается бывший офицер-разведчик.