Населенный пункт Новоселовское в ЛНР взят под контроль российской стороной

Как сообщается в источнике, при проведении операции были задействованы штурмовые подразделения, которым удалось занять 11 опорных пунктов украинских военных.

При захвате Новоселовского украинская сторона понесла потери в живой силе, которые составили более 100 солдат.

До этого российские войска заняли железнодорожную станцию Молчановка, расположенную по Купянскому направлению, а также два населенных пункта по Краснолиманскоому направлению. Кроме того, армия РФ укрепилась на переднем крае в нескольких районах на Харьковщине.