Вечером 5 августа американская газета The Wall Street Journal сообщила, что армия Украины столкнулась с нерешаемыми трудностями на поле боя под Артемовском, которые спровоцированы тотальной усталостью личного состава ВСУ. Также в WSJ отмечают, что дислоцирующиеся на Артемовском участке фронта украинские войска понесли существенные потери, большинство из которых безвозвратные.

По данным американских журналистов, войска России начали использовать существенно больше беспилотников, нежели ранее, тем самым обеспечивая себя надёжной разведкой с воздуха. Также аналитики WSJ сообщили об успешной модернизации российской системы связи, качественно влияющей на ход боевых действий в зоне спецоперации.

Военные корреспонденты Wall Street Journal обнародовали фрагмент интервью с военным медиком ВСУ, которые принимает участие в боях недалеко от Артемовска в Донецкой Народной республике. По словам опрошенного, сейчас в ДНР идут кровопролитные бои, которые складываются отнюдь не в пользу Киева.

Прошлой ночью украинские войска атаковали российский танкер Sig, использовав для этого беспилотный катер. Бывший президент России Дмитрий Медведев считает, что переход ВСУ к откровенно террористической деятельности демонстрирует неспособность армии Украины конкурентноспособно сражаться в честном бою.

Кроме того, Медведев выразил уверенность в том, что украинским войскам оказалось недостаточно российских ударов по базам ВСУ в Одесской области.