Вечером 4 августа пресс-служба правительства ДНР сообщила, что сегодня в 22:05 по московскому времени вооружённые силы Украины выпустили четыре кассетных боеприпаса по Киевскому, Куйбышевскому и Ворошиловскому районам Донецка. В результате инцидента начался пожал на территории Донецкого национального университета экономики и торговли.

Совестный центр по контролю и координации военных преступлений, связанных с Украиной, рассказал о боеприпасах, применённых украинскими войсками в ходе обстрела столицы Донецкой Народной республики. По данным СЦКК, армия Украины использовала кассетные боеприпасы калибра 155-ти миллиметров.

Известно, что ранее тем же вечером украинское информагентство "Страна.ua" сообщило о серии взрывов на военном аэродроме ВСУ в населённом пункте Староконстантинов Хмельницкой области. Позднее журналисты "Страны" рассказали о повторных взрывах в Староконстантинове.

Этому предшествовала масштабная воздушная тревога по всей территории Украины, в то время как областная военная администрация Хмельницкой области призывала местное население проследовать в ближайшие к домам укрытия в целях собственной безопасности.

Днём ранее надводный беспилотник ВСУ совершил атаку на российский нефтяной танкер Sig в Керченском проливе, после чего экс-президент России Дмитрий Медведев анонсировал новые удары возмездия по украинским военным объектам.