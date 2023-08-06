Беларусь окажет новую гуманитарную помощь Сирии, на этот раз сухими детскими смесями

Как сообщается из официального постановления белорусского правительства на Национальном правовом интернет-ресурсе, гуманитарная помощь Сирии в денежном выражении составит 260,4 тысячи рублей.

В страну будет отправлено примерно 1,9 тысяч пачк сухих детских смесей белорусского производителя «Беллакт». Общий вес груза составит почти 2,2 тонны.

Доставкой гуманитарной помощи займется «БЕЛИНТЕРТРАНС». Это Транспортно-логистический центр, входящий в структуру Белорусской железной дороги. Транспортировать груз разрешено «с привлечением третьих лиц».