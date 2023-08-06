Американский разведчик Риттер: США еще не имели случая столкнуться с тем, что Россия совершает на Украине

Бывший офицер американской разведки раскритиковал высказывания Дэвида Петреуса, бывшего командира объединенных сил НАТО, который сказал, что США легко бы справились с Россией.

Петреус заявил: американские войска применили бы ковровые бомбардировки для прохождения минных полей и прошлись бы по ним после этого «бульдозерами», получая поддержку с воздуха.

На эти слова Риттер ответил следующее:

Вы говорите о ковровой бомбардировке, но когда в последний раз мы подвергали ковровым бомбардировкам что-либо, генерал?

Далее бывший разведчик упомянул про ковровые бомбардировки на войне в Персидском заливе, где США не попали по минным полям.

А самое главное, по мнению Риттера, Россия владеет современными системами противовоздушной обороны, с которыми США никогда еще не сталкивались в реальном бою.