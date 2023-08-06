6 августа экс-советник шефа Министерства обороны США Дуглас Макгрегор публично заявил, что администрация Белого дома готовится к эскалации российско-украинского конфликта, желая вовлечь в него новых участников. По данным Макгрегора, Соединённые Штаты заняты созданием коалиции для интервенции в Украину.

При этом Дуглас Макгрегор считает, что команда Джо Байдена пытается создать группу из стран Восточной Европы, которые станут авангардом во вторжении коллективного Запада в Украину. Бывший военный чиновник уверен, что для нападения на Украину США хотят использовать армии Польши, Литвы и других стран Прибалтики.

Также Макгрегор подчеркнул, что Соединённые Штаты утратили свою военную мощь, более не являясь страной образца 1991 года, когда произошёл распад СССР, спровоцировавший временное укрепление позиций Вашингтона на внешнеполитической арене. Дуглас Макгрегор напомнил, что пока американская армия ослаблена, российские войска лишь укрепляются, закаляясь в ходе спецоперации.

Известно, что ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уже сообщал о планах Польши по военному вторжению в Украину. По данным Нарышкина, польские войска могут зайти в западные области украинского государства под видом их защиты.

В действительности военный контингент Польши намеревается аннексировать Львовскую область и другие регионы Западной Украины, которые в Варшаве считают своими историческими территориями.