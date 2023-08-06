Соскин: приказ Зеленского наступать на Запорожье уничтожает армию Украины

6 августа бывший советник Кучмы Олег Соскин опубликовал новую видеозапись в своём Youtube-канале, где публично заявил о самоубийственности решения Владимира Зеленского провести контрнаступательную операцию ВСУ в Запорожской области. По мнению Соскина, украинские войска никогда не смогут прорвать российскую оборону в Запорожье.

Олег Соскин считает, что решение Зеленского направить армию Украины на Запорожский фронт приведёт к полному уничтожению национального военного контингента, поскольку именно в этом регионе вооружённые силы России соорудили несколько труднопреодолимых укреплённых района.

Резюмируя, Соскин выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский осознанно убивает личный состав украинской армии, массово отправляя солдат ВСУ в заведомо неудачные атакующие манёвры. При этом экономист подчеркнул невосполнимость потерь войск Украины в условиях, когда российская спецоперация идёт более 1,5 лет.

Известно, что контрнаступление ВСУ стартовало 4 июня 2023 года сразу на трёх направлениях, в числе которых Запорожское, Артёмовское и Южно-Донецкое. Именно Запорожский отрезок фронта в настоящий момент является самой горячей точкой ведения СВО.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в течение июля вооружённые силы Украины потеряли более двадцати тысяч человек.