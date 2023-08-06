Вечером 6 августа репортёры информагентства Financial Times рассказали, что в ходе переговоров по урегулированию на Украине, которые состоялись в саудовской Джидде, делегация Китая сообщила о своей готовности участвовать в новом раунде диалога, направленного на прекращение украинского конфликта.

В статье FT высокопоставленный европейский политик на условиях анонимности сообщил, что во время переговоров в Саудовской Аравии спецпредставитель КНР Ли Хуэй заявил о заинтересованности Пекина в подобном переговорном формате. Также респондент Financial Times отметил, что китайская сторона активно проявляла себя на минувших переговорах.

В субботу в Джидде делегации от тридцати государств приняли участие в международных переговорах, направленных на завершение конфликта на Украине. Участие в мероприятии подтвердили некоторые страны Евросоюза, включая Польшу, а также США, ЮАР, Китай и Великобритания.

Примечательно, что Россия не была приглашена к участию в переговорах, состоявшихся накануне, ввиду чего Дмитрий Медведев заявил о неэффективности прошедшего мероприятия.

По мнению Медведева, для результативности любых мирных переговоров к участию в них должны быть приглашены обе стороны, задействованных в конфликте на Украине.