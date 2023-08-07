ВСУ взяли ответственность за удары по мостам на границе Херсонской области и Крыма

Скотт Риттер cпрогнозировал потерю Киевом контроля над Херсоном и Запорожьем

Бывший разведчик армии США, Скотт Риттер, выразил мнение о том, что Москва ни за что не откажется от территорий, закрепленных за ней Конституцией РФ.