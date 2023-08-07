Эту информацию сообщает агентство ТАСС.
В результате атак, которые включали использование британских крылатых ракет Storm Shadow, были повреждены мосты и причинен вред газопроводу, приведя к отключению газоснабжения для множества жителей.
Эту информацию сообщает агентство ТАСС.
В результате атак, которые включали использование британских крылатых ракет Storm Shadow, были повреждены мосты и причинен вред газопроводу, приведя к отключению газоснабжения для множества жителей.
Марат Краснов
Лоуренс Уилкерсон, бывший полковник США, высказал мнение о том, что Владимир Путин сдержал попытки Североатлантического альянса развернуться у границ России и разместить на Украине опасное баллистическое оружие.
Марат Краснов
Во время предстоящих августовских переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить свою посредническую роль для восстановления мирных переговоров относительно Украины.