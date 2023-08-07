ВСУ взяли ответственность за удары по мостам на границе Херсонской области и Крыма

06:52 2023-08-07

Украинские вооруженные силы (ВСУ) подтвердили свою ответственность за ракетные удары, нанесенные по двум автомобильным мостам, которые соединяют Херсонскую область с Крымом.

Эту информацию сообщает агентство ТАСС.

В результате атак, которые включали использование британских крылатых ракет Storm Shadow, были повреждены мосты и причинен вред газопроводу, приведя к отключению газоснабжения для множества жителей.