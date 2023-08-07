Резник резко отреагировал на вопрос журналиста о помогающей ВСУ Ротару

В интервью корреспонденту издания NEWS.ru жена Ильи Резника объяснила, что как только ее знаменитый супруг понял, что речь пойдет о Софии Ротару, "поморщился", дав понять, что говорить о ней не желает.

Журналист обратился за комментарием к поэту-песеннику по поводу 76-летия исполнительницы.

С середины 70-х годов прошлого века Ротару работала с Резником. Тогда певица жила в Ялте с мужем Анатолием Евдокименко и сыном Русланом.

Там она купила гостиницу, назвав ее "Вилла София". После 2014 года отель закрыт, а территория вокруг него выглядит неухоженной.