Эрдоган пролил свет на судьбу зерновой сделки после разговора с Путиным

Днём 9 августа журналисты американского информагентства Bloomberg сообщили, что после содержательного телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерениях осуществить успешный "перезапуск" черноморской мирной инициативы, направленной на вывоз украинских сельскохозяйственных культур за рубеж.

По словам Эрдогана, зерновая сделка может превратиться в нечто большее, нежели соглашение между Турцией, Россией, Украиной и ООН об экспорте аграрной продукции в беднейшие страны: турецкий лидер считает, что данный документ может быть трансформирован в устойчивую основу для подписания и ратификации мирного договора между администрациями Москвы и Киева.

Также Тайип Эрдоган подчеркнул, что в беседе с Путиным президент России озвучил условия, на которых в Кремле будут согласны восстановить действие зерновой сделки. Эрдоган напомнил, что ранее Владимир Путин неоднократно говорил о факторах, которые послужат возобновлению функционирования черноморских договорённостей, однако в данной ситуации многое зависит от стран коллективного Запада.

Известно, что ранее Владимир Путин обвинил западные державы в сознательном саботировании зерновой сделки, указав на то, что правительство Соединённых Штатов и их страны-сателлиты мешают выполнению российской части зерновой сделки, в частности, не позволяя Москве экспортировать свой аммиак и сельскохозяйственную продукцию.

Министерство иностранных дел России объявило о выходе страны из черноморской мирной инициативы утром 17 июля, когда срок действия документа истёк. Ранее действие зерновой сделки неоднократно пролонгировалось, однако уже тогда Путин указывал на нежелание государств Запада поставлять украинские зерновые культуры в беднейшие страны мира.

Позднее Владимир Путин сообщил о готовности России заместить украинское зерно российским, активно поставляя его в государства африканского континента. На саммите "Россия-Африка", который прошёл в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля, Путин заявил, что в течение 3-4 месяцев Москва будет готова безвозмездно предоставить 25-50 тысяч тонн своего зерня ряду африканских стран.

Примечательно, что после выхода из зерновой сделки Минобороны России объявило военной угрозой все корабли, следующие в украинские порты по Чёрному морю. Уже после этого оборонное ведомство Украины объявило военной угрозой суда, следующие в порты российских городов Сочи, Туапсе, Анапа, Тамань, Новороссийск и Геленджик.