Васильева узнала о том, почему у нее не было детей, только после смерти мужа

17:37 2023-08-09

Вера Васильева и Владимир Ушаков в молодости.

Вера Васильева и Владимир Ушаков в молодости.

У ушедшей сегодня из жизни Веры Васильевой приемная дочь появилась только в 80 лет. Родных детей у нее нет, хотя в браке со своим единственным мужем Владимиром Ушаковым актриса была счастлива.

Начиная с 90-х годов, горячо любимый Верой Васильевой муж Владимир Ушаков тяжело болел.

Именно в этот период судьба свела знаменитую артистку с Дарьей Милославской, которую она называла дочерью.

О том, почему у артистки не было своих детей, она узнала только после кончины супруга в 2011 году.

Убитая горем Васильева из-за кончины избранника нашла медицинские справки, в которых было указано, что Ушаков детей иметь не может.

Актер скрывал этот факт от жены, которую обожал.

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