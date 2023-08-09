Васильева узнала о том, почему у нее не было детей, только после смерти мужа

Начиная с 90-х годов, горячо любимый Верой Васильевой муж Владимир Ушаков тяжело болел.

Именно в этот период судьба свела знаменитую артистку с Дарьей Милославской, которую она называла дочерью.

О том, почему у артистки не было своих детей, она узнала только после кончины супруга в 2011 году.

Убитая горем Васильева из-за кончины избранника нашла медицинские справки, в которых было указано, что Ушаков детей иметь не может.

Актер скрывал этот факт от жены, которую обожал.