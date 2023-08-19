Иммунолог Жемчугов рассказал о степени опасности нового варианта коронавируса

Новый штамм коронавируса BA.2.86, имеющий более чем 30 мутаций, вряд ли несет серьезную опасность. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, ссообщает Лента.ру.

По словам эксперта, SARS-CoV-2 продолжает видоизменяться:

Думаю, он ничем не опасен и ничем не будет грозить, так как это отражение естественного процесса. Мутации в вирусе происходят независимо ни от чего - каждый день их десяток или больше. Это естественный процесс, приспособление вирусов к меняющимся условиям.

В первую очередь, считает специалист, надо смотреть на летальность: как тяжело человек болеет, кто болеет (маленькие дети, пожилые либо люди с иммунодефицитом).

Новый вариант коронавируса BA.2.86 ранее обнаружило Британское Агентство по безопасности в сфере здравоохранения. Специалисты насчитали у него свыше 30 мутаций шиповидного гена. По данным The Guardian, эту разновидность коронавируса впервые нашли в Израиле, потом этот вариант зарегистрировали в США и Дании.