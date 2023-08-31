В 1987 году Дональд Трамп вместе с первой женой славянкой Иваной посетил СССР и побывал в Петергофе

В то время у иностранцев к Союзу был нескрываемый сильный интерес, на волне этого "тренда" и возникла идея о возведении люксового отеля на территории СССР.

Но задумка не удалась, точная причина провала не известна, но поговаривали о том, что Дональд Трамп был завербован агентами КГБ.

Хотя какой во всем этом смысл для самого американского миллионера, непонятно.

Интерес к славянскому миру, а точнее - к славянкам, у бывшего президента США прослеживался с давних пор.