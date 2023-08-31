В 1987 году Дональд Трамп вместе с первой женой славянкой Иваной посетил СССР и побывал в Петергофе

В то время у иностранцев к Союзу был нескрываемый сильный интерес, на волне этого "тренда" и возникла идея о возведении люксового отеля на территории СССР.
Но задумка не удалась, точная причина провала не известна, но поговаривали о том, что Дональд Трамп был завербован агентами КГБ.
Хотя какой во всем этом смысл для самого американского миллионера, непонятно.
Интерес к славянскому миру, а точнее - к славянкам, у бывшего президента США прослеживался с давних пор.
-
Начиная с того, что его первая жена, красавица Ивана Зельничкова, была славянского происхождения. Родилась Ивана в простой семье в провинции социалистической Чехословакии.
Профессиональная спортсменка всегда стремилась на Запад, в итоге нашла мужа австрийца и все-таки уехала. Потом последовал развод и новые любовные истории.
В 1976 году произошло знакомство с Дональдом Трампом.
Существует легенда, что влюбленные повстречались в шикарном американском баре. В Нью-Йорке Зельничкова рекламировала Олимпийские игры в Монреале.
В ночное заведение заглянула с подружками ради развлечения. Дональд Трамп там ее и увидел впервые, и действовал, как впрочем всегда, быстро и решительно.
Он сразу решил, что эта женщина будет его. Сам подошел для знакомства, всю ночь сорил деньгами, пытаясь очаровать. Отсюда и пошло начало яркого романа и будущей семейной жизни.
-
Между прочим, Ивана, не единственная славянская супруга экс-президента. Всего жен-славянок было три. Две из них родом из Чехии, одна - из Югославии.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__