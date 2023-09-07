Накануне журналисты ряда зарубежных телеканалов, включая американский CNN, обнародовали выдержку из новой биографической книги об Илоне Маске за авторством публициста Уолтера Айзексона. Последний является авторитетным публицистом, ответственным за выход в свет подробных биографий Стива Джобса и Альберта Эйнштейна.

В своей книге Айзексон утверждает, что в 2022 году Маск, руководящий компанией Space X, тайно поручил своим работникам отключить спутниковые интернет-терминалы Starlink недалеко от крымского полуострова. Именно Крым является самым приоритетным направлением армии Украины после начала российской СВО.

По данным Уолтера Айзексона, Илон Маск был обеспокоен тем, что вторжение солдат ВСУ на территорию принадлежащего России Крыма негативно скажется на градусе эскалации и без того затянувшегося конфликта. Кроме того, Маск полагал, что интервенция украинских военных на крымский полуостров может спровоцировать Владимира Путина на вполне легитимный ответ в виде ядерного удара по центрам принятия решений в Киеве.

Не желая допускать начала ядерной бомбардировки Украины и последующей за ней ядерной войны, Илон Маск начал создавать искусственные преграды для возможного нападения на Крым, тем самым фактически ставя палки в колёса планам Владимира Зеленского. Отключение терминалов Starlink для солдат украинской армии не позволило бы ВСУ использовать беспилотники и другие виды вооружений при планировании сухопутной операции в Крыму.

Стоит отметить, что ранее Маск называл крымский полуостров исторической территорией России, призывая Зеленского отказаться от любых притязаний на восстановление контроля над данными землями. По мнению американского предпринимателя, отказ Киева от претензий на Крым послужил бы катализатором для скорого завершения спецоперации.

Характерно, что ранее именно Илон Маск одобрил поставку спутниковых терминалов Starlink на Украину, предоставляя её войскам доступ к интернету для пилотирования дронов, а также управления системами РЭБ. Тем не менее, за кулисами публичной политической игры Маск оказался активным сторонником России, препятствуя нападению ВСУ на её территории.

Нежелание Илона Маска содействовать украинскому вторжению в Крым спровоцировало бизнесмена на активные действия, которые оказались выгодны российской стороне конфликта. Именно это делает Маска прямым участником спецоперации, и вопреки расхожему мнению, американец поддержал отнюдь не армию Украины.

Интересен тот факт, что Илон Маск активно продвигает идею импичмента действующего президента США Джо Байдена, уверяя, что нынешний лидер государства не справляется со своими обязанностями из-за преклонного возраста и сопутствующих заболеваний, влияющих на его когнитивные способности.

Известно, что Байден активно поддерживает действующий в Киеве политический режим, спонсируя украинские войска как прямыми финансовыми вливаниями, так и поставками оружия.

Уход Джозефа Байдена с поста президента и вероятное назначение Дональда Трампа на эту должность приведёт к завершению поставок американских вооружений на Украину, тем самым заставив Владимира Зеленского начать переговоры с российским коллегой.

Подобный сценарий крайне импонирует Маску, поэтому миллиардер делает всё возможное для реализации своих геополитических целей, в основном связанных с поражением Киева в российско-украинском конфликте.