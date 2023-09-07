Вечером четверга, 7 сентября, заместитель постпреда России при Организации объединённых наций Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона просит руководство ООН о проведении нового заседания Совбеза, на котором предлагается обсудить вопросы, связанные с ЧП на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

По словам Полянского, постоянное представительство России при организации желает провести профильное заседание 26 сентября, поскольку в администрации Кремля считают, что расследование диверсии на газопроводах North Stream так и не продвинулось. Примечательно, что подрыв "Севпотоков" был совершён именно 26 сентября 2022 года.

Владимир Путин неоднократно утверждал, что несмотря на незавершённость расследования ЧП на "Северных потоках" выгодополучатели от подрыва российских трубопроводов уже известны руководству Кремля. Также Путин не единожды намекал на причастность стран коллективного Запада к умышленному повреждению газопроводов, принадлежащих России.

Американский расследователь Сеймур Херш, ранее получивший Пулитцеровскую премию, открыто заявил о причастности правительства Соединённых Штатов ко взрывам российских трубопроводов в Балтийском море. По словам Херша, в его распоряжении оказалась инсайдерская информация, свидетельствующая о том, что к диверсии на "Севпотоках" был причастен лично Джо Байден, поскольку спецслужбы США не в состоянии проводить подобные операции без прямого приказа своего президента.

При этом сам Байден ещё до начала СВО на Украине утверждал, что администрация Вашингтона не позволит правительству России запустить в эксплуатацию вторую ветвь газопровода "Северный поток-2". Аналогичное мнение высказывала заместитель главы американского Госдепа Виктория Нуланд.

Позднее ряд западных СМИ, включая американские газеты NYT, Washington Post, а также немецкий журнал Zeit, обвинили украинскую диверсионно-разведывательную группу в подрыве нитей российских газопроводов. Все три зарубежные издания в один голос утверждали, что по приказу Владимира Зеленского была сформирована ДРГ из пяти мужчин и одной женщины, которые атаковали трубы North Stream. Предполагалось, что данную операцию спонсировал украинский олигарх, имя которого не раскрывается.

Министерство иностранных дел России незамедлительно отреагировало на публикации WP, New York Times и Die Zeit, сообщив, что Кремль не доверяет подобным источникам, представляющим интересы недружественных для Москвы стран. По мнению сотрудников российского МИДа, слухи о причастности Киева к подрыву "Северных потоков" были сфабрикованы и растиражированы в масс-медиа, поскольку Белый дом хочет избежать ответственности за свою причастность к данному инциденту.

Несмотря на тот факт, что с момента подрыва российских газопроводов North Stream прошёл почти год, к настоящему моменту ответственные за данный теракт до сих пор не установлены. Созыв очередного заседания Совбеза ООН должен помочь в установлении причастных к диверсии на "Севпотоках", однако маловероятно, что 26 сентября этот вопрос будет окончательно закрыт.