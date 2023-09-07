Гражданин США Мэттью Вандайк, получивший известность в качестве режиссёра документальных фильмов и участию в конфликте на территории Ливии, дал интервью новостному агентству Judging Freedom, где сделал подробный прогноз относительно возможных сроков завершения боевых действий на Украине.

По мнению Вандайка, в настоящий момент можно с уверенностью утверждать о невозможности завершения российско-украинского конфликта в этом году. Американец уверен, что столкновения между армиями России и Украины будут продолжаться в 2024 году с перспективой дальнейшей пролонгации конфликта, а также его эскалации путём вовлечения западных государств.

Кроме того, Мэттью Вандайк уверен, что украинские Вооружённые силы готовят новую наступательную операцию, которая начнётся не ранее лета следующего года. Неспособность ВСУ дать старт новому наступлению обусловлена тем фактом, что армия Украины уже сейчас ведёт контрнаступательные манёвры, в рамках которых Киев до сих пор не добился устойчивых результатов на поле боя.

В том же интервью для Judging Freedom Мэттью Вандайк заверил, что уже сейчас лидеры стран НАТО и Евросоюза приняли окончательное решение о поставке американских истребителей F-16 лётчикам ВСУ. Предполагается, что наличие подобных самолётов не изменит расстановку сил в российско-украинском конфликте, поскольку подконтрольные Киеву войска не обладают достаточным количеством систем противовоздушной обороны, которые способны прикрывать союзную авиацию во время выполнения боевых задач.

Традиционно Минобороны Украины анонсирует новое наступление в летний период, поскольку осенью, зимой и весной подразделения ВСУ не в состоянии продвигаться из-за погодных условий, влияющих на плотность грунта. Так, осенью и весной украинская бронетехника вязнет в грязи, а зимой наступлению мешают морозы и гололёд. Вандайк полагает, что подготовка Киева к новым масштабным атакующим манёврам займёт около 12 месяцев.

Согласно данным, опубликованным Министерством обороны России, полномасштабное контрнаступление армии Украины началось 4 июня 2023 года. После старта контрнаступательной операции ВСУ попытались продвинуться сразу на трёх направлениях, среди которых Донецкое, Южно-Донецкое и Запорожское. При этом в Генштабе ВСУ не скрывают, что Запорожский участок фронта стал ключевой точкой театра военных действий.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу накануне обнародовал актуальные сведения о потерях украинской стороны после начатого летом контрнаступления. По данным Шойгу, с 4-5 июня армия Украины потеряла свыше 66-ти тысяч человек и порядка 7600 единиц тяжёлой бронированной техники. Информацию о потерях ВСУ также регулярно комментирует Владимир Путин.

В одном из интервью журналисту кремлёвского пула Павлу Зарубину Путин заявил, что поставляемая Украине западная военная техника "прекрасно горит". При этом президент заверил, что вооружение, передаваемое Киеву странами Запада, регулярно захватывается российскими военными в качестве трофея.

В дальнейшем захваченные образцы западной бронетехники тщательно изучаются отечественными инженерами, которые исследуют оружие стандартов НАТО на предмет слабых мест. Предполагается, что такая же судьба ожидает американские истребители F-16.