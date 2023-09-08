8 сентября Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, расположенный в закрытом городе Саров. Во время посещения монастыря Путин провёл встречу с местным духовенством, подарив ему православную икону 17 века. Позднее президент России вышел к паломникам, собравшимся у стен Дивеевского монастыря.

Визит Владимира Путина в Саров спровоцировал настоящий ажиотаж среди православных верующих, которые окружили политика возле входа в монастырь. Большинство из собравшихся пели песню "Многая лета", которая является пожеланием долголетия, и данное песнопение было направлено в адрес главы российского государства.

Во время выхода из монастыря Путин был окружён личной охраной, а также полицейскими, отвечающими за сохранность правопорядка. Несмотря на столь суровых сопроводителей люди продолжали тянуться к президенту, который также без стеснения вступал в разговор с посетителями храмового комплекса.

Характерно, что визит Владимира Путина в Саров является символическим, поскольку в городе расположен федеральный ядерный центр России. Именно в Сарове производится подавляющее большинство российских ядерных боеприпасов, которые эксплуатируются как самолётами и кораблями, так и наземными видами вооружений.

Ранее Путин посещал Саров четырежды: в 2003, 2012, 2014 и 2020 годах. Во время своей пятой поездки в данный город Владимир Путин практически сразу направился к памятнику советскому учёному-академику Юлию Харитону. Харитон известен тем, что 29 августа 1946 года он изобрёл первую в СССР ядерную бомбу.

Тот факт, что в СМИ просочилась информация о посещении памятника Юлия Харитона Путиным может намекать на истинные причины визита президента России в Саров. Более того: Владимир Путин не скрывал поездку к монументу в честь Харитона, и даже возложил к нему букет цветов.

Прежние поездки Путина в ядерный центр России в Сарове также отчасти являются знаменательными: в 2003 году США и их союзники вторглись в Ирак, в 2012 году Северная Корея объявила о наличии у себя ядерного оружия, а в 2014 году Крым воссоединился с Россией. Поездка Владимира Путина в Саров в 2020 году предшествовала его встрече с американским президентом Джо Байденом, которая прошла в Женеве 16 июня 2021 года.

На первый взгляд, подобные стечения обстоятельств кажутся случайными, однако в действительности Путин может быть существенно дальновиднее, нежели думают его западные коллеги. Быть может, поездка президента в Саров, совершённая сегодня, также является подготовкой России к неким грядущим, но пока неочевидным событиям.