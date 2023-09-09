Bloomberg: КНР мешает принятию итоговой декларации саммита G20 по Украине

В ночь на 9 сентября ряд американских СМИ, включая издание Bloomberg, сообщили о неспособности участников форума "Группы двадцати" договориться о тексте итоговой декларации по итогам встречи в индийском Нью-Дели. По данным информаторов Bloomberg, основным противником уже составленного варианта декларации является Китай.

Предполагается, что КНР недовольна той частью декларации саммита G20, в которой говорится об Украине, поскольку большинство участников "Большой Двадцатки" пытаются осудить правительство России за специальную военную операцию. Китайская сторона не считает, что позиция других членов "Группы Двадцати" по СВО на Украине объективна.

Примечательно, что нежелание Китая осудить российскую спецоперацию также поддержало правительство Индии, которая возглавляет нынешний саммита G20 в Нью-Дели. Инсайдеры Bloomberg подчёркивают, что участники встречи "Большой двадцатки" смогли договориться об итоговой декларации за неделю до начала саммита, и в тексте данного документа нет предложений осудить Россию за СВО.

Также известно, что Владимир Путин не полетел на саммит G20 в Индии, а Россию на мероприятии представит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Предыдущий саммит "Группы двадцати" состоялся 15-16 ноября 2022 года и прошёл на индонезийском Бали. Там Россию также представлял Лавров.

Ещё до начала грядущего саммита "Большой Двадцатки" Сергей Лавров предупредил коллег о том, что он не подпишет итоговую декларацию мероприятия в случае, если в ней не будет отражена официальная позиция Москвы по спецоперации на Украине. Тем не менее, саммит G20 ещё не начался и должен пройти 9-10 сентября, однако мероприятие уже омрачено закулисными скандалами.

Так, до старта саммита "Большой двадцатки" в Индии Китайская Народная республика решила продемонстрировать солидарность с Россией: как и Владимир Путин, глава КНР Си Цзиньпин принял решение не ехать на встречу лидеров G20. Вместо себя господин Си отправил премьер-министра государственного совета Китая Ли Цяна.

Ожидается, что саммит "Двадцатки", который начнётся уже сегодня, ознаменуется горячими спорами на тему российско-украинского конфликта. Данное мнение невольно поддержал советник Байдена по национальной безопасности США Джейк Салливан, накануне заявивший, что отсутствие Путина на саммите G20 не означает, что за столом переговоров не присутствует Россия.