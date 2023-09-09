Байден упрекнул Си Цзиньпина за отсутствие на саммите G20 в Нью-Дели

9 сентября в индийском Нью-Дели стартовал саммит "Группы Двадцати", на котором Соединённые Штаты представил американский президент Джо Байден. В интервью для журналистов пресс-службы Белого дома Байден обрушился с критикой на главу правительства Китая Си Цзиньпина.

По словам Джозефа Байдена, присутствие господина Си на встрече глав G20 в Индии не было бы лишним. При этом Байден выразил уверенность в том, что отсутствие Си Цзиньпина на данном мероприятии не повлияло на его ход. Более того: Джо Байден считает, что начавшаяся сегодня встреча глав "Большой двадцатки" проходит на уровне, который соответствует ожиданиям Вашингтона.

Примечательно, что ранее журналистский пул Белого дома раскрыл планы Байдена на личную встречу с Си Цзиньпином. Ожидалось, что Джо Байден сможет провести очные переговоры с китайским национальным лидером в столице Индии на саммите "Двадцатки". Тем не менее, глава правительства КНР предпочёл не посещать данное мероприятие и отправил вместо себя Ли Цяна, являющегося премьером китайского госсовета.

Правительство России приняло аналогичные меры, и вместо Владимира Путина саммит G20 в Нью-Дели посетил глава российского МИДа Сергей Лавров, который также представлял интересы Москвы на предыдущей встрече глав "Группы Двадцати" в Индонезии.

Не секрет, что Джо Байден также мечтает о встрече с Путиным, поскольку американский президент давно заявлял о намерениях провести переговоры со своим российским коллегой. Ключевой темой возможных переговоров между Байденом и Владимиром Путиным была бы спецоперация на Украине.

В свою очередь Путин, предпочёвший не посещать саммит G20, неоднократно говорил о возможном завершении СВО на Украине в случае достижения всех целей, поставленных официальным Кремлём. Владимир Путин не скрывает, что спецоперация может быть завершена с помощью дипломатии.

При этом Путин регулярно делает акцент на нежелании Владимира Зеленского вести мирные переговоры с представителями политического режима России. Также Зеленский издал президентский указ, запрещающий участие в переговорном процессе с российскими чиновниками для всех украинских политиков.

Пока Джозеф Байден надеется на переговоры с Владимиром Путиным, правительство Китайской Народной республики метафорически демонстрирует солидарность с Россией: так, отказ Си Цзиньпина от поездки на саммит "Большой двадцатки" можно расценить как подражание Путину, который также не поехал в Индию.