Байден заявил о нежелании сдерживать КНР, понизив Си Цзиньпина в должности

10 сентября президент США Джо Байден прибыл во Вьетнам с рабочим визитом, где принял участие в пресс-конференции, посвящённой результатам саммита "Группы Двадцати". Данное мероприятие завершилось сегодня сегодня в столице Индии Нью-Дели, ознаменовавшись тем, что на нём отсутствовали Владимир Путин и глава правительства Китая Си Цзиньпин.

Выступая перед журналистами во Вьетнаме, Байден публично заявил, что в его планы не входит сдерживание Китайской Народной республики. При этом Джозеф Байден подчеркнул, что его нежелание ограничивать развитие Китая не отменяет ряд претензий, которые имеются у администрации Вашингтона к руководству Пекина.

По словам Байдена, в Белом доме желают, чтобы американо-китайские дипломатические отношения выстраивались по принципу кристальной прозрачности. Джо Байден уверен, что предсказуемость во внешнеполитическом поведении Китая и Соединённых Штатов благотворно скажется на контактах между этими странами.

Желание Байдена наладить отношения между правительствами Штатов и Китая во многом спровоцировано вероятными планами Си Цзиньпина провести военную операцию на Тайване, насильственно воссоединив островное государство с материковой частью Китая. Ранее директор американского ЦРУ Ульям Бернс утверждал, что войска КНР попытаются захватить Тайвань до 2027 года.

Тем не менее, в ходе вьетнамской пресс-конференции Байден демонстрировал вполне дружественный тон по отношению к китайскому коллеге, однако днём ранее президент США позволил себе упрёк в адрес Си Цзиньпина. 9 сентября Джозеф Байден заявил, что глава правительства КНР мог бы лично присутствовать на саммите G20 в Нью-Дели, однако его отсутствие не повлияло на результативность мероприятия.

Кроме того, выступая перед репортёрами во Вьетнаме, Байден оговорился, публично назвав Си Цзиньпина премьер-министром Китая. Тем самым Джо Байден фактически понизил господина Си в должности, поскольку в действительности он является лидером китайской коммунистической партии, занимающей главенствующее положение в стране.

Накануне Байден попал в аналогичную неурядицу во время встречи лидеров "Большой двадцатки" в Индии. Тогда американский президент дважды неправильно произнёс имя монарха Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Тогда саудитский наследный принц проигнорировал данный казус.