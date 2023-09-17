Кадыров опроверг слухи о своей смерти, записав новое видео с прогулки

17 сентября лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал новый пост в своём Telegram-канале, где показал видеозапись с собственной прогулки. На видео Кадыров обращается к тем, кто распространяет слухи об якобы наличии у него тяжёлого заболевания. По словам Рамзана Ахматовича, люди, получающие информацию из источников в социальных сетях, должны тщательно фильтровать настоящие новости от фейков.

Также Рамзан Кадыров рекомендовал сидящим в интернете россиянам уделять время прогулкам на улице, что благотворно скажется на их здоровье в долгосрочной перспективе. Кроме того, Кадыров выразил уверенность в том, что регулярные прогулки помогают упорядочить накопившиеся мысли.

Накануне ряд информационных агентств, подконтрольных киевскому режиму, опубликовали якобы инсайдерские сведения о болезни главы Чечни. Одним из первых официальных лиц ВСУ о заболевании Рамзана Кадырова заявил Андрей Юсов, являющийся сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Украины.

По словам Юсова, в настоящий момент Кадыров якобы экстренно госпитализирован в президентскую клинику на территории Москвы. При этом украинский военный чиновник заверил, что сейчас Рамзан Кадыров пребывает в крайне тяжёлом состоянии и даже впал в кому из-за заболевания мочевыводительной системы, в частности почек.

Тем не менее, тот факт, что Кадыров опубликовал свежее видео со своим участием решительно опровергает высказывания Андрея Юсова, утверждающего о серьёзной болезни Рамзана Ахматовича. Дело в том, что данное заявление Юсова было сделано 16 сентября, в субботу, а уже в воскресенье Кадыров обнародовал свою новую видеозапись.

Примечательно, что на видеоролике, представленном Рамзаном Кадыровым, глава Чеченской республики не только гуляет по улице, но и делает это под дождём. Если бы Кадыров действительно тяжело болел, то чеченский лидер не смог бы появиться на публике в столь суровую погоду, негативно влияющую на состояние здоровья любого больного человека.

Таким образом Андрей Юсов оказался в неловкой ситуации, распространив ложные сведения о коме Рамзана Кадырова. Однако в ещё более неудобное положение попал министр внутренних дел Украины Антон Геращенко, который 17 сентября заявил о смерти Кадырова. Уже сейчас стало понятно, что Рамзан Кадыров жив и здравствует, в связи с чем Геращенко и Юсов столкнулись с масштабной критикой в соцсетях.