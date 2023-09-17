Вечером 17 сентября генерал Марк Милли, занимающий пост главы начальников армейских штабов США, сделал ряд высказываний о нынешних американо-китайских отношениях. По мнению Милли, несмотря на шаткость политических контактов и негласную конфронтацию между Вашингтоном и Пекином, Соединённые Штаты не должны вступать в прямую войну с Китаем.

На встрече с журналистами Марк Милли выразил уверенность в том, что руководство Белого дома должно направить все усилия на недопущение начала новой мировой войны, акторами которой могут стать США и КНР. Также генерал напомнил, что американское государство уже имеет опыт участия в глобальных военных конфликтах, не желая его повторять.

В том же выступлении Милли продемонстрировал крайнюю непоследовательность: военный чиновник утверждает, что Соединённые Штаты не хотят начинать войну с Китайской Народной республикой, однако уверен, что Вашингтон в состоянии обеспечить безопасность Тайваня в случае, если Пекин решит начать военную операцию на острове.

Известно, что правительство Китая считает Тайвань своими историческими территориями, и глава китайского правительства Си Цзиньпин выбрал своим приоритетом реинтеграцию островного государства в состав КНР. Возможная попытка насильственного присоединия тайваньского острова к материковой части Китая может стать катализатором для начала американо-китайской войны.

Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ульям Бёрнс ранее утверждал, что господин Си якобы издал секретную директиву, адресованную Национально-освободительной армии Китая. По данным Бёрнса, в документе говорилось, что национальные войска должны готовиться к проведению спецоперации на Тайване с целью его воссоединения с Китаем до 2027 года включительно.

Примечательно, что зимой конца 2021-начала 2022 года ряд западных СМИ начали распространять сведения о концентрации российской военной техники на границе Украины. Уже 24 февраля 2024 года Владимир Путин распорядился о начале специальной военной операции на территории республик Донбасса и украинского государства.

Этому предшествовала поездка Путина в Пекин, куда президент России направился по приглашению Си Цзиньпина, предложившего коллеге поприсутствовать на зимней Олимпиаде в столице КНР. Там же 4 февраля 2022 года Владимир Путин и господин Си подписали документ, получивший название "совместное заявление".

В тексте документа лидеры России и Китая призвали страны коллективного Запада поспособствовать реорганизации формата международных отношений из-за нежелания НАТО и Евросоюза прислушаться к опасениям Москвы и Пекина. Данные опасения в первую очередь касались украинского и тайваньского кризисов.

Заявление, подписанное Путиным и Си Цзиньпином, столкнулось с негативной реакцией западных чиновников, посчитавших, что Россия и КНР могли заключить некий тайный пакт о взаимопомощи при начале собственных военных операций внутри Тайваня и Украины.