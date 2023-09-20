20 сентября пресс-служба территориальной обороны вооружённых сил Украины опубликовала новое сообщение в мессенджере X, где утверждается, что Сара Эштон-Чирилло уволена с занимаемого поста. Известно, что Эштон-Чирилло ранее проживала в Лас-Вегасе и биологически является мужчиной, однако утверждает, что она женщина-трансгендер.

Формальным поводом для отстранения Сары Эштон-Чирилло послужил тот факт, что она сделала ряд заявлений от имени Министерства обороны Украины, не имея на это должных полномочий. В частности, Эштон-Чирилло ранее утверждала, что в ближайшее время украинские диверсанты совершат серию покушений на жизни известных российских журналистов.

Также в пресс-релизе территориальной обороны ВСУ сообщается, что Сара Эштон-Чирилло попала под следствие, ввиду чего украинская сторона не намерена раскрывать детали расследования в отношении американки, угрожавшей сотрудникам действующих в России СМИ.

Характерно, что угрожая российским репортёрам, Эштон-Чирилло называла их "дьяволами". В свою очередь гражданка США заверила, что подконтрольные Киеву спецслужбы готовят заказные убийства россиян "во имя Бога".

Резкие высказывания Сары Эштон-Чирилло вызвали общественный резонанс как в России, так и на Украине. Кроме того, экстремистские заявления американского трансгендера также осудили на Западе: конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор-Грин выразила уверенность в том, что публичные призывы к насилию над гражданами России не приближают установление мира на Украине.

Сенатор Огайо Джеймс, также представляющий республиканскую партию, указал на то, что Эштон-Чирилло угрожала всем журналистам, которые придерживаются российской точки зрения на СВО. Джеймс подчёркивает, что в таком случае Сара Эштон-Чирилло угрожает и американским СМИ, поддерживающим Россию.